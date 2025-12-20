Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

ASELSAN 400 milyon doların üzerinde kritik anlaşmaya imza attı

ASELSAN, Avrupa'da 400 milyon doların üzerinde bir Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzaladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 13:45

Türk savunma sanayisinin en önemli şirketlerinden , Avrupa'da çok kritik bir anlaşmaya imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ''Savunma sanayii, ihracatı yapan ülkeler için de eriştiğimiz rakamlarla ilk 10'u zorluyoruz. rakamımız bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz. Avrupa'da Aselsan'ımız 400 milyon doların üzerinde bir Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzaladı" dedi.

"HER GÜN REKOR KIRIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şunları söyledi:

"Sadece son 10 günde sosyal medyada bir kısmını paylaştığımız testler, teslimatlar, atışlar, ilk defa yapılan ve ilk defa geliştirilen ürünlere dahi dikkat ettiğinizde Allah'a çok şükür birçok şeyi hep beraber bir ahenk içinde ve bir aile yapısı anlayışıyla çözdüğümüzü ve geliştirdiğimizi görüyoruz. Zor problemlerle uğraşıyoruz, zor problemleri akıllı, zeki, çalışkan, iyi motive olmuş insanlar çözer. Hamdolsun, ben en büyük mutluluklarımdan bir tanesi böyle bir ekosistemde böyle kıymetli insanlarla birlikte beraber çalışmak. Birlikte zor problemleri çözüp sadece bugün için değil, yarınları için, gelecekler için çocuklarımız için, fayda öğretme doğrultusunda gayret sarf etmenin, huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. . Yurt dışından gelen güzel haberler test sahasından aldığım güzel notlar yeni imzaladığım sözleşmeler teslimatlar geliştirilen sistemler. İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul'un düzenlediği etkinlikte ulaştığımız ihracat rakamını paylaşmıştım, 8,5 milyar dolar. Bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz."

ASELSAN 400 milyon doların üzerinde kritik anlaşmaya imza attı

ELEKTRONİK HARP PROJESİ ANLAŞMASI

Bugün burada bu ışığı yuvasında, bu bilim yuvasında, 540'ın üzerinde firmanın içindeki 220 tanesi aşağı yukarı kuluçka firması olarak değerlendirildiğinde 120'ye yakın firmanın ihracat yaptığını memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracat yapmak kolay değil. Teknoloji olarak rakiplerinize göre üstünlüğünüzü kabul ettireceksiniz. Maliyet, etkin çözümler oluşturacaksınız ve satış sonrası bir güvence oluşturmanız gerekiyor. Allah'a çok şükür bugün Türkiye, geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye ihracatı gerçekleştiriyor. Savunma sanayii, ihracatı yapan ülkeler için de eriştiğimiz rakamlarla ilk 10'nu zorluyoruz. Ve hamdolsun biraz evvel gelen mesajlardan bir tanesi yine Avrupa'da Aselsan'ımız 400 milyon doların üzerinde bir Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzaladı. Çok şükür, önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız. Ve sadece yaptığımız ihracat değil. Teslim ettiklerimizin çok daha fazlasını yeni sözleşmelerle bakiyesiye, siparişler oluşturarak devam etmiş olmanın da mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Daha çok yapacak işimiz var. Azımsanacak işler değil yaptıklarımız. Ama daha kısa zamanda daha iyisini daha fazlasını yapmamızın da bir işaretçisi."

