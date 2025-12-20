Menü Kapat
12°
Makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarpıp takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'da bugün saat 11.30 sıralarında merkez ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Büyükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.K. idaresindeki 68 ABR 307 plakalı Citroen marka otomobil cadde üzerinde makas attığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak karşı şeride takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Abdurrahman Yüksel olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde caddede araçlar seyrederken, iki aracın arasından makas atan otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpıp karşı şeride takla attığı görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

