Park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!

Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir tamir atölyesinde arızalı yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında otobüste hasar olurken herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.