KYK burs ücretlerine zam geliyor! Bakan Bak müjdeyi duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuştu. Bak KYK burslarına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bak burslarda yeni bir artış olduğunun müjdesini verdi.

"BURSLARDA YENİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Bak yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

