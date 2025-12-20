Operasyon sırasında tüyleri ürperten anlar! Burma pitonu, kırmızı kuyruklu yılan, tarantula ve dahası...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sürüyor. Burdur’da jandarma ekipleri bir eve operasyon gerçekleştirdi, şoke eden görüntüler ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda ilginç hayvan türlerine ulaşıldı. Evde gerçekleştirilen aramada burma pitonu, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula örümceği, kertenkele ve pitbull cinsi köpek ele geçirildi.
Olayla ilgili B.B.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.