Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İstanbul'da dehşet anları! Yaşlı adamı öldüresiye döven kadın arkasına bile bakmadı

İstanbul'un Eseneyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın, sokakta para istediği ve olumsuz cevap aldığı yaşlı adamı defalarca dövdü. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı, kadın arkasına bakmadan kaçtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 11:43

İstanbul'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bir olay yaşandı. İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada adamı gördü. O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı. Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi.

YAŞLI ADAMIN SURATINA TEKME ATTI

Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

İstanbul'da dehşet anları! Yaşlı adamı öldüresiye döven kadın arkasına bile bakmadı

"AMCAMIZ KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zabıtaları sopayla dövdü! CHP'li dayakçı başkan hakkındaki iddianame tamamlandı!
ETİKETLER
#şiddet
#yaşlı
#suç
#güvenlik
#Vahşet
#Toplumla İletişim
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.