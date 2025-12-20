AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Açık Öğretim Lisesi sınavları

Binlerce öğrencinin katıldığı AÖL sınav sonuçlarında heyecan devam ederken bugün sınav uygulaması bulunuyor. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AÖL sınavlarının sonuçları 20 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarına erişim tarihi duyuruldu.

AÖL SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ 2025

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıy matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.