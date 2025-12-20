Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Açık Öğretim Lisesi sınavları

AÖL sınavlarının 20-21 Aralık tarihinde uygulanacağı takvim ile beraber öğrenilirken AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak edildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL sınavlarında sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Açık Öğretim Lisesi sınavları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
10:31
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
10:31

Binlerce öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarında heyecan devam ederken bugün sınav uygulaması bulunuyor. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AÖL sınavlarının sonuçları 20 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarına erişim tarihi duyuruldu.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Açık Öğretim Lisesi sınavları

AÖL SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Açık Öğretim Lisesi sınavları

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ 2025

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıy matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Açık Öğretim Lisesi sınavları

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

#öğrenci
#sınav sonuçları
#aöl
#sınav tarihleri
#Aöl Değerlendirme
#Eğitim
