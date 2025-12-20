Asgari ücret zammı için bomba tahmin! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı

TİCARİ AHLAK EKSİLKLİĞİ BÜYÜK SORUN

"Asgari ücret çok önemli bir rakam" diyen Bayram, 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasının vatandaşı ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Asgari ücrete yapılan artışların doğrudan enflasyonu artırmadığını savunan Bayram, “Ticari ahlak eksik olduğu için fiyatlar artıyor. Asgari ücret arttı diye fiyat artıran varsa devletin çok sert önlem alması gerekiyor, yoksa gelen zam da bir işe yaramaz” ifadelerini kullandı.

