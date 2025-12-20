Mauro Icardi için sürpriz iddia! Transfer olacağı takımı duyurdular

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Golcü oyuncunun Galatasaray ile anlaşamayacağı iddia ediliyordu.

LA LİGA EKİBİ HAREKETE GEÇİYOR

Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'de yer alan haberde La Liga ekibi Real Oviedo'nun Arjantinli golcüyü transfer etmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Ligde 19. sırada bulunan ve kümede kalma savaşı veren İspanyol ekibinin transfer için ısrarcı olduğu da haberin detayında yer aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu ile ilgili bir iddia da Çizme'den geldi.

ICARDİ KALMAYA SICAK ANCAK DİĞER SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Galatasaray Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor ancak daha düşük mali şartlarla. Görüşmeler henüz başlamadı. Kulübü onu bir efsane olarak değerlendiriyor. Icardi kalmaya açık ancak diğer seçenekleri de değerlendirecek" iddiasında bulundu.