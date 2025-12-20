Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Transfer olacağı takımı duyurdular

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası gündeme gedli. İspanyol basını, La Liga ekibinin sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızını kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi için sürpriz iddia! Transfer olacağı takımı duyurdular
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 10:03

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Golcü oyuncunun Galatasaray ile anlaşamayacağı iddia ediliyordu.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Transfer olacağı takımı duyurdular

LA LİGA EKİBİ HAREKETE GEÇİYOR

Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'de yer alan haberde La Liga ekibi Real Oviedo'nun Arjantinli golcüyü transfer etmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Transfer olacağı takımı duyurdular

Ligde 19. sırada bulunan ve kümede kalma savaşı veren İspanyol ekibinin transfer için ısrarcı olduğu da haberin detayında yer aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu ile ilgili bir iddia da Çizme'den geldi.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Transfer olacağı takımı duyurdular

ICARDİ KALMAYA SICAK ANCAK DİĞER SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Galatasaray Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor ancak daha düşük mali şartlarla. Görüşmeler henüz başlamadı. Kulübü onu bir efsane olarak değerlendiriyor. Icardi kalmaya açık ancak diğer seçenekleri de değerlendirecek" iddiasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray aradığı savunmacıyı Süper Lig'de buldu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.