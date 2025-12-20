Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araç sürücülerine e-Devlet'te yeni kolaylık: "Şarj İstasyonları" hizmeti devrede

e-Devlet mobil uygulamasına eklenen "Şarj İstasyonları" hizmetiyle elektrikli araç sahipleri en yakın dolum noktalarını harita üzerinde görebilecek. Sistem üzerinden şarj soketlerinin anlık doluluk oranları, AC/DC seçenekleri ve kW cinsinden güç değerleri takip edilebilecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
09:46
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
09:46

Türkiye'deki elektrikli araç ekosistemi için kritik bir adım atıldı. Artık kullanıcıların en büyük ihtiyaçlarından biri olan planlaması Kapısı platformu üzerinden yönetilebilecek. Yeni hizmet, elektrikli otomobil sürücülerinin günlük planlamalarını daha kolay bir şekilde yapabilmesini sağlayacak.

ŞARJ NOKTALARI HARİTA ÜZERİNDE ANLIK GÖRÜNTÜLENECEK

Yeni sistem, e-Devlet mobil uygulaması içerisinde bulunan Yardımcı Hizmetler menüsü altında " İstasyonları" butonu üzerinden kullanıma sunuldu. İlgili ekran aracılığıyla kullanıcılar, bulundukları konuma en yakın şarj istasyonlarını harita üzerinde canlı olarak takip edebiliyor.

Elektrikli araç sürücülerine e-Devlet'te yeni kolaylık: "Şarj İstasyonları" hizmeti devrede

Şarj soketlerinin o anki doluluk durumu da yine aynı platform üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede sürücüler, istasyona gitmeden önce yoğunluk hakkında bilgi sahibi oluyor.

İstasyonlarda yer alan ve aracın desteklediği soket tipleri de uygulama üzerinden detaylı şekilde incelenebiliyor. Uygulama arayüzünde AC ve DC şarj seçenekleri farklı kategorilerde listelenirken, kW cinsinden şarj gücü değerleri de kullanıcıya aktarılıyor.

E-DEVLET'TE ŞARJ İSTASYONLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Devlet Kapısı'nı Play Store veya App Store üzerinden akıllı telefonunuza yükleyip, T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak, ardından uygulamadaki arama kısmına "Şarj İstasyonları" yazarak yeni hizmeti kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın istasyonları görebilmek için, e-Devlet'e konum takibi izni vermeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var.

TGRT Haber
