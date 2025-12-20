Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün birçok ilde güneş yüzünü gösterecek, Muğla ve çevresinde ise kuvvetli sağanak yağışlar etkisini arttıracak. Öte yandan Meteoroloji yaptığı yaptığı değerlendirmede pazartesi gününden itibaren birçok ilde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. İşte 20 Aralık Cumartesi il il, bölge bölge hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 08:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı bildirildi. ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar Muğla ve çevresinde de kuvvetlenecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışına dikkat çekti. Bugün ve yarın yaşanacak yalancı baharın ardından pazartesi günü birçok ilde hem sağanak hem de görülecek. Doğu illeri güneşli günler geçirirken, iç ve kıyı kesimlerde sıcaklıklar düşecek ve yağışlar etkisini arttıracak.

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

PAZARTESİ 11 İLDE KAR VAR

22 Aralık Pazartesi: Kastamonu, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, , Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini arttıracak.

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

SALI GÜNÜ 6 İL KARA TESLİM

23 Aralık Salı: Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar yağışı bastıracak.

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 İLDE KAR BASTIRACAK

24 Aralık Çarşamba: Sivas ve Nevşehir'de kar yağışı görülecek.

İŞTE 20 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: 10 yıl sonra bir ilk
Kar ve soğuk hava geliyor: Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarih vererek uyardı!
ETİKETLER
#Türkiye
#yağış
#hava tahmini
#ege
#kar yağışı
#Akdeniz Fok
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.