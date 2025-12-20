Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı bildirildi. Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Muğla ve çevresinde de kuvvetlenecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışına dikkat çekti. Bugün ve yarın yaşanacak yalancı baharın ardından pazartesi günü birçok ilde hem sağanak hem de kar yağışı görülecek. Doğu illeri güneşli günler geçirirken, iç ve kıyı kesimlerde sıcaklıklar düşecek ve yağışlar etkisini arttıracak.
22 Aralık Pazartesi: Kastamonu, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini arttıracak.
23 Aralık Salı: Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar yağışı bastıracak.
24 Aralık Çarşamba: Sivas ve Nevşehir'de kar yağışı görülecek.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu