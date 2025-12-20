Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer bembeyaz olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı bildirildi. Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Muğla ve çevresinde de kuvvetlenecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışına dikkat çekti. Bugün ve yarın yaşanacak yalancı baharın ardından pazartesi günü birçok ilde hem sağanak hem de kar yağışı görülecek. Doğu illeri güneşli günler geçirirken, iç ve kıyı kesimlerde sıcaklıklar düşecek ve yağışlar etkisini arttıracak.

PAZARTESİ 11 İLDE KAR VAR

22 Aralık Pazartesi: Kastamonu, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini arttıracak.

SALI GÜNÜ 6 İL KARA TESLİM

23 Aralık Salı: Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar yağışı bastıracak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 İLDE KAR BASTIRACAK

24 Aralık Çarşamba: Sivas ve Nevşehir'de kar yağışı görülecek.

İŞTE 20 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu