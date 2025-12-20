Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükseliyor: İşte 20 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 52 haftanın zirvesini gördü. Uzun bir düşüş dönemi yaşayan altın fiyatları 2 haftada kendini toparlamaya başladı. Yeni haftada rekorlar kıran altın 20 Aralık Cumartesi gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Aralık Cumartesi 2025 altın fiyatları...