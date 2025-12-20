Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükseliyor: İşte 20 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatları 52 haftanın zirvesini gördü. Uzun bir düşüş dönemi yaşayan altın fiyatları 2 haftada kendini toparlamaya başladı. Yeni haftada rekorlar kıran altın 20 Aralık Cumartesi gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Aralık Cumartesi 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın Alış: 5.971,32₺
Gram Altın Satış: 5.972,23₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın Alış: 9.630,00₺
Çeyrek Altın Satış:9.867,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım Altın Alış: 19.241,00₺
Yarım Altın Satış: 19.698,00₺
TAM ALTIN NE KADAR
Tam Altın Alış:38.507,00₺
Tam Altın Satış: 39.154,00₺
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 Ayar Bilezik Alış: 5.464,63₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.717,25₺