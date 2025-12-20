Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Candaş Tolga Işık'ın babası beyin kanaması geçirdi! Cem Küçük: Bazı züppeler intikam için söylüyor

Ülke gündemini günlerdir işgal eden uyuşturucu operasyonu genişlerken acı bir gelişme ortaya çıktı. Gazeteci Candan Tolga Işık'ın da soruşturmada adının geçtiği iddia edilince Işık'ın babası beyin kanaması geçirdi. Olayı duyuran Cem Küçük "Bazı züppeler, şahsi intikamları için bazı isimleri ortaya atıyorlar." dedi.

Türkiye'de başlatılan uyuşturucu soruşturmasında medyadan, ticarete ve sinemadan müziğe varıncaya kadar çok ünlü isimlerin adının geçtiği gözaltıların ve tutuklama kararlarının verildiği bir süreç yaşanırken acı bir gelişmenin meydana geldiği öğrenildi.

TGRT Haber'de ekrana gelen Kritik programında değerlendirilen konuyla ilgili Türkiye gazetesi yazarı sarsıcı bir olayı açıklayarak Gazeteci 'ın da adının soruşturmada geçtiği iddiası ortaya atılınca Işık'ın babasının geçirdiğini duyurdu.

Candaş Tolga Işık'ın babası beyin kanaması geçirdi! Cem Küçük: Bazı züppeler intikam için söylüyor

"CANDAŞ TOLGA IŞIK'IN BABASI 3 GÜN ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ"

Küçük, canlı yayındaki konuşmasında "Bazı züppeler, şahsi intikamları için bazı isimleri ortaya atıyorlar. Bunların olayı sulandırdığı kanaatindeyim." diyerek yaşanan yürek sızlatan gelişmeyi şu ifadelerle anlattı:

"Mesela Candaş Tolga Işık'ın adı çok geçti, onu sordum. Bu olaylar duyulunca Candaş Tolga Işık'ın babası 3 gün önce beyin kanaması geçirmiş. Ve babası şu an yoğun bakımda. Yani ölüm kalım mücadelesi veriyor."

Candaş Tolga Işık'ın babası beyin kanaması geçirdi! Cem Küçük: Bazı züppeler intikam için söylüyor

"CANDAŞ PERİŞAN DURUMDA"

Candaş Tolga Işık'ı bugün aradığını söyleyen Küçük "Perişan durumda. Hastanede yatıyormuş babası. Beyin önce emboli atmış, ondan sonra kanama geçirmiş adam." ifadelerini kullandı.

Küçük ayrıca vahim bir soru sorarak "İnşallah sağlığına kavuşur. Candaşın babası ölse ne olacak şimdi? Bir tane züppe bunu yapıyor. Oradan da başkaları dalıyor sormadan. Yayılıyor, şahsi intikam için yapılıyor bunlar." dedi.

