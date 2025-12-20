TBMM'de 2026 bütçesi görüşmeleri sona eriyor: Şimdi sıra oylamada

Kategoriler
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Yarın da, 2024 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri yapılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık'ta başlayan görüşmelerde genel konuşmaların ardından bakanlıklar ile ilgili kurumların bütçeleri görüşülerek oylamalar yapıldı. 18-19 Aralık tarihlerinde 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşüldü. Maddelerin oylaması yapıldı fakat bütçe teklifi oylaması Pazar günü yapılacak.