Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel tepki çekmişti! Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntüyle ilgili soruya CHP izin vermedi

Milletvekilliği yaptığı dönemde söz ve eylemleriyle bir döneme damgasını vuran Kamer Genç’in mezarı başında "rakılı anma"ya tepkiler büyüyor. CHP lideri Özgür Özel'in de içinde olduğu görüntülerle ilgili sorunun sorulmasınaysa CHP Genel Merkezi'nden izin çıkmıyor. Konuyla ilgili konuşan Fatih Atik, CHP Sözcüsü Zeynel Emre'ye olayla ilgili soru sorulmasına izin verilmediğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 00:46

'nin eski milletvekillerinden Kamer Genç'in mezarı başında sözde anma töreni adı altında yapılanlarla ilgili görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki topladı.

22 Ocak 2020 tarihli görüntülerde Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba başta olmak üzere partililerin ellerinde rakı kadehleriyle bulunması şaşkınlığa neden oldu. Olayın savunması olarak ise Kamer Genç'in "Mezarıma rakı dökün." vasiyeti olduğu öne sürüldü.

Özgür Özel tepki çekmişti! Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntüyle ilgili soruya CHP izin vermedi

"SORUYU SORDURMADILAR"

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, Tunceli'deki olayla ilgili soru sorulmasına CHP'den izin çıkmadığını duyurdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik "Bugün CHP sözcüsü Zeynel Emre'nin basın toplantısı vardı. Oraya İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımızı gönderdik. Ve bu mezar başında rakı içmek konusunu kendisine sormak istedik. Fakat bu soruyu sordurmadılar." dedi.

Özgür Özel tepki çekmişti! Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntüyle ilgili soruya CHP izin vermedi

"CHP'nin basın toplantısında arkadaşlarla konuştum." sözleriyle olayın gelişimini açıklayan Atik "Soruları önceden aldıklarını belirttikleri için basın toplantısı sırasında soru sormamıza izin vermediler. 'Önceden soruları vermeniz gerekiyordu.' deyip bunu geri çevirdiler." ifadelerini kullandı.

"CHP BÜYÜK HATA İŞLER"

Atik, partinin konunun unutmasını beklediğini öne sürerek "Böyle bir taktik izlediklerini düşünüyorum. CHP bu yolsuzluk iddialarında olduğu gibi orada şunu yapıyorlar. Ya bunlar siyasi davalar deyip içeriye kesinlikle girmiyorlar biliyorsunuz. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili hiçbir konuya cevap vermiyorlar." dedi.

Özgür Özel tepki çekmişti! Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntüyle ilgili soruya CHP izin vermedi

Atik, sözlerinin devamında bir uyarıda bulunarak "CHP aynı şekilde yolsuzluk soruşturmalarında ve iddialarında olduğu gibi bunu da yok saymayı tercih ederse ve unutturacaklarını zannederlerse büyük hata işlerler." cümlelerini sarf etti.

"CHP İÇİNDE DE YOĞUN BİR TEPKİ VAR"

"Herkesin bu soruyu sorabilmesi gerekir." diyen Atik, gerekçesini şöyle açıkladı: "Çünkü CHP içerisinde de çok yoğun bir tepki var. Alevi yurttaşlarımızın içinde de gerçekten tepki var."

GÖRÜNTÜLERİN SİYASİ ETKİSİ OLUR MU?

Ortaya çıkan skandal görüntülerin siyasi bir etkisi olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Atik "CHP tabanının oy verme davranışını değiştirir mi? Belki Alevi yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın davranışlarını etkileyebilir." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarındaki görüntüleri gündem oldu: İçki vasiyeti iddiasına ailesi tepkili
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti
ETİKETLER
#chp
#Tunceli
#skandal
#Siyaseti
#Rakip
#Kamer Genç
#Alevi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.