Özgür Özel tepki çekmişti! Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı görüntüyle ilgili soruya CHP izin vermedi

Tunceli'nin eski milletvekillerinden Kamer Genç'in mezarı başında sözde anma töreni adı altında yapılanlarla ilgili görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki topladı.

22 Ocak 2020 tarihli görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba başta olmak üzere partililerin ellerinde rakı kadehleriyle bulunması şaşkınlığa neden oldu. Olayın savunması olarak ise Kamer Genç'in "Mezarıma rakı dökün." vasiyeti olduğu öne sürüldü.

"SORUYU SORDURMADILAR"

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, Tunceli'deki skandal olayla ilgili soru sorulmasına CHP'den izin çıkmadığını duyurdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik "Bugün CHP sözcüsü Zeynel Emre'nin basın toplantısı vardı. Oraya İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımızı gönderdik. Ve bu mezar başında rakı içmek konusunu kendisine sormak istedik. Fakat bu soruyu sordurmadılar." dedi.

"CHP'nin basın toplantısında arkadaşlarla konuştum." sözleriyle olayın gelişimini açıklayan Atik "Soruları önceden aldıklarını belirttikleri için basın toplantısı sırasında soru sormamıza izin vermediler. 'Önceden soruları vermeniz gerekiyordu.' deyip bunu geri çevirdiler." ifadelerini kullandı.

"CHP BÜYÜK HATA İŞLER"

Atik, partinin konunun unutmasını beklediğini öne sürerek "Böyle bir taktik izlediklerini düşünüyorum. CHP bu yolsuzluk iddialarında olduğu gibi orada şunu yapıyorlar. Ya bunlar siyasi davalar deyip içeriye kesinlikle girmiyorlar biliyorsunuz. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili hiçbir konuya cevap vermiyorlar." dedi.

Atik, sözlerinin devamında bir uyarıda bulunarak "CHP aynı şekilde yolsuzluk soruşturmalarında ve iddialarında olduğu gibi bunu da yok saymayı tercih ederse ve unutturacaklarını zannederlerse büyük hata işlerler." cümlelerini sarf etti.

"CHP İÇİNDE DE YOĞUN BİR TEPKİ VAR"

"Herkesin bu soruyu sorabilmesi gerekir." diyen Atik, gerekçesini şöyle açıkladı: "Çünkü CHP içerisinde de çok yoğun bir tepki var. Alevi yurttaşlarımızın içinde de gerçekten tepki var."

GÖRÜNTÜLERİN SİYASİ ETKİSİ OLUR MU?

Ortaya çıkan skandal görüntülerin siyasi bir etkisi olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Atik "CHP tabanının oy verme davranışını değiştirir mi? Belki Alevi yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın davranışlarını etkileyebilir." dedi.