Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti

Ünlülere ve medya camiasındaki önemli isimlere başlatılan uyuşturucu operasyonu giderek genişliyor. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın da bu kapsamda ifadeye çağrılmış olması spor dünyasında deprem etkisi oluşturdu.

"ÖNEMLİ BİRİ DAHA VAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli olarak Saran'ın çağrılmasının ardından sırada kimlerin olduğu merak ediliyor. Gazeteci Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamalarında daha ağır bir ismin sırada olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Gazeteci Cem Küçük, Medya Kritik programında bu isimlerden birinin Sadettin Saran olduğunu ve önemli bir ismin daha sırada olduğunu söyledi. Küçük "İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız!" dedi.