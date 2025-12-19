Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti

Gazeteci Cem Küçük uyuşturucu operasyonunun Fenerbahçe'nin Başkanı Sadettin Saran'a uzanmasının ardından bir ismin daha sırada olduğuna işaret etti. Gazeteci Şamil Tayyar'ın geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır isimlerin sırada olduğunu söylemesinin ardından bu kişinin kim olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 23:13

Ünlülere ve medya camiasındaki önemli isimlere başlatılan giderek genişliyor. Son olarak Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın da bu kapsamda ifadeye çağrılmış olması spor dünyasında deprem etkisi oluşturdu.

Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti

"ÖNEMLİ BİRİ DAHA VAR"

tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli olarak Saran'ın çağrılmasının ardından sırada kimlerin olduğu merak ediliyor. Gazeteci geçtiğimiz günlerde TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamalarında daha ağır bir ismin sırada olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti

Gazeteci , Medya Kritik programında bu isimlerden birinin Sadettin Saran olduğunu ve önemli bir ismin daha sırada olduğunu söyledi. Küçük "İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız!" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Medyayı sarsan operasyonla ilgili sarsıcı sözler! Şamil Tayyar: İsimleri okuyunca korktum
Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır iddialar olan ismi işaret etti: 'Bilinen biri'
ETİKETLER
#cem küçük
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#şamil tayyar
#uyuşturucu operasyonu
#Fenerbahçe
#Saadettin Saran
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.