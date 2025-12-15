Menü Kapat
 Banu İriç

Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır iddialar olan ismi işaret etti: 'Bilinen biri'

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber ekranlarında medya dünyasının ünlü isimlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili tanık ifadelerinde adı geçen kişiye işaret etti. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialardan da ağır suçlamaların olduğunu söylediği kişinin tanınan biri olduğunu söyleyen Tayyar, bu konuyu takip edeceğini vurguladı.

Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer isimler hakkındaki uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'ye yapılan uyuşturucu testinin pozitif olduğunun ortaya çıkmasıyla soruşturmanın ne yönde devam edeceği merak ediliyor.

Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır iddialar olan ismi işaret etti: 'Bilinen biri'

"MEHMET AKİF ERSOY'DAN DAHA AĞIR İDDİALAR OLAN BİRİ VAR"


'de yayımlanan programında gazeteci / yazar Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır hakkında iddialar bulunan tanınan bir isim olduğunu söyledi. Tayyar, o kişiye operasyon yapılıp yapılmayacağını bekleyeceğini ve eğer yapılmazsa işte o zaman bunun siyasi operasyon olduğunu düşüneceğini söyledi.

Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır iddialar olan ismi işaret etti: 'Bilinen biri'

"İŞLEM YAPILMAZSA SİYASİ OPERASYON DEMEKTİR"

Tayyar şunları ifade etti:
"Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor.
Eğer uyuşturucu ile mücadele söz konusu ise, bu suçlarla ilgili mücadele söz konusuysa en az Ersoy kadar hakkında ağır itham bulunan kişilerle ilgili işlem yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa işte o zaman siyasi operasyon var demektir."

