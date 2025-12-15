Mehmet Akif Ersoy’un babası ilk kez konuştu! Hazreti Yusuf'u örnek gösterdi

Günler önce başlatılan uyuşturucu operasyonunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Televizyondaki görevinden de alınan Ersoy hakkındaki iddialar şoke ederken Ersoy'un babası Nadir Ersoy da günler sonra sessizliğini bozdu. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, oğlunun suçsuz olduğunu savundu.

"GİRDİĞİ HÜCREDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Filistin eylemine katıldıktan sonra video çeken Baba Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun anlaşılacağını ifade ederek, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.