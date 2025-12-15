Menü Kapat
10°
Gündem
Mehmet Akif Ersoy’un babası ilk kez konuştu! Hazreti Yusuf'u örnek gösterdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy günler sonra ilk kez konuştu. Baba Ersoy, “Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un babası ilk kez konuştu! Hazreti Yusuf'u örnek gösterdi
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
15.12.2025
08:51
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
08:51

Günler önce başlatılan uyuşturucu operasyonunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Televizyondaki görevinden de alınan Ersoy hakkındaki iddialar şoke ederken Ersoy'un babası Nadir Ersoy da günler sonra sessizliğini bozdu. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, oğlunun suçsuz olduğunu savundu.

"GİRDİĞİ HÜCREDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Filistin eylemine katıldıktan sonra video çeken Baba Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun anlaşılacağını ifade ederek, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

