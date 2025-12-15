Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

55 ilde büyük operasyon! 301 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 301 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 08:00
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yerlikaya, şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğine dikkati çektiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 301 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, ve gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 55 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik son 6 gündür süren operasyonlarımızda; 50 şüpheli şahıs tutuklandı. 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' konularını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

