Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı

Şili'de yönetim sol görüşten aşırı sağa geçti. En genç Devlet Başkanı olan solcu lider Gabriel Boric'ten sonra ülkenin yeni lideri aşırı sağcıların adayı Jose Antonio Kast kazandı. Diktatör Pinochet yanlısı olan Kast, solcu rakibi Jeannette Jara'ya ikinci turda 16 puan fark atarak seçimi kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 07:22

Servisinin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı. 2. tur devlet başkanı seçimini aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast kazandı.

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı

RAKİBİNE FARK ATTI

Buna göre, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı 59 yaşındaki avukat Kast, oyların yüzde 58,2'sini alarak seçimden zaferle ayrıldı. Şili İçin Birlik adayı ve iktidar partisinin desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,8'ini alabildi.

Yenilgiyi kabul eden Jara, rakibi Kast'ı tebrik ederek, " güçlü ve net bir şekilde sözünü söyledi. Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile konuştum, çünkü yurttaşların kararına saygı göstermek zorundayız. En çok da yenilgi anlarında demokrasinin değerine daha güçlü sarılmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı

Şili'nin mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric ise televizyondan canlı yayına bağlanıp Kast'ı tebrik ederek, "Devlet olarak ülkemiz için her zaman iş birliğine açık olacağımı bilmenizi isterim." dedi.

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı

"SAYGILI BİR GEÇİŞ SÜRECİ İSTİYORUM"

Kast, Boric'in görev devrine ilişkin yaptığı iş birliği çağrısında teşekkür ederek, "Son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istiyorum. Ayrıca 11 Mart’tan sonra da ülkeye dair görüşleri ve değerlendirmeleri benim için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı

ABD'DEN KAST'A TEBRİK

Amerika Birleşik Devletleri, seçimlerden zaferle çıkan Şili'nin yeni lideri Kast'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kast liderliğinde Şili'nin, kamu güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve ikili ticari ilişkilerin canlandırılması konularında ABD ile ortak bir zeminde buluşacağına inanıldığı belirtildi.

GÜNEY AMERİKA'DA AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE

Ağustos 2022'de Güney Amerika'daki bütün ülkeler 'sol' görüşlü liderlerin yönetimindeydi. Ancak 2025'in sonlarına gelirken tablo dengelendi. Arjantin, Evkador, Peru, Bolivya, Paraguay ve son olarak da Şili'de 'sağ' görüşlü partiler yönetime geçti.

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı

JOSE ANTONİO KAST KİMDİR?

Seçimi kazanan Şili'nin kanadının önde gelen siyasi figürü avukat ve Cumhuriyetçi Parti kurucusu Kast, politik olarak askeri diktatör Augusto Pinochet yanlısı bir geçmişe sahip olmasıyla biliniyor.

Kast, seçim kampanyasında kamu güvenliği, göç kontrolü ve devletin küçültülmesini ön plana çıkarmasının yanı sıra ekonomide serbest piyasa, sosyal politikada ise muhafazakar bir çizgi izliyor.

Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Şili'de başkanlık seçimini aşırı sağcı Jose Antonio Kast kazandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti
ETİKETLER
#seçim
#şili
#demokrasi
#aşırı sağ
#Jose Antonio Kast
#Jeannette Jara
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.