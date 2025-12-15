Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a hakem tepkisi: Herkes haddini bilsin

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı maçta hakem kararları tartışma konusu oldu. Beşiktaş'ın hakeme yönelik tepkisine bordo mavililerden cevap geldi. Trabzonspor başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, "Açıkça uyarıyoruz, mağdur taraf bizken mağdurmuş gibi rol kesenlerin dimdik karşısındayız. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
01:58
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
02:03

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren başta Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nefes kesen mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Maçı 10 kişi tamamlayan siyah beyazlılar hakem kararlarına tepki gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın tepkisine Trabzonspor'dan cevap geldi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a hakem tepkisi: Herkes haddini bilsin

TRABZONSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A TEPKİ

Trabzonspor'un kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş cephesinden yapılan hakem açıklamalarını eleştirdi.

Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini belirten Saral şunları söyledi:

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a hakem tepkisi: Herkes haddini bilsin

"RAKİBİMİZİN YÖNETİCİLERİ SINIRLARI AŞTI"

"Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır."

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a hakem tepkisi: Herkes haddini bilsin

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

"Herkes bilsin ki Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır." diyen Saral, "Açıkça uyarıyoruz, sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Tekrar ediyoruz. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM AÇIKLAMASI

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın skorundan memnun olmadıklarını ifade eden Kılıç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor. Bizim oyunumuz biraz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız, federasyona ve MHK Başkanı'na gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi. Ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR hakemi kurallara göre hareket etmiş olsaydı pozisyon ne olursa osun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara ‘dur’ deme zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da maç sonu yaptığı açıklamada, bu akşam bir tiyatro oynandığını belirterek, 1 puanı kurtardıkları için sevindiklerini söyledi.

