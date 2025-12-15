Kayserispor'da Nurettin Açıkalın'dan Türk futbolunun kritikleri!

Beşiktaş'ın Trabzonspor beraberliği sonrasında Gökhan Sazdağı eleştirilerin odağına yerleşirken, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da eski oyuncusunun sürecini değerlendirdi. İlave olarak Türkiye'deki altyapı konusuna da dikkat çeken Nurettin Açıkalın, değerli oyunculara rağmen aksaklıklar olduğunu dile getirdi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI NURETTİN AÇIKALIN'DAN TÜRK FUTBOLUNUN KRİTİKLERİ

"Zorluklar Anadolu kulüplerinin kaderi oldu. Biz buna alıştık, mücadele veriyoruz. Bugün eleştirilen Gökhan Sazdağı kaptanlığımızı yaptı ve çok önemli bir oyuncuydu. Verimli dönemleri oldu. Kendisine büyük takımlardan teklifler vardı. Beşiktaş bugün yener yenilir ama Gökhan Sazdağı üzerinden Kayserispor'u değerlendirmemek lazım. Önemli bir oyuncumuzdu. Yokluğunu hissediyoruz. Bugün kötü oynar yarın iyi oynar. Büyük takımlarda sabit performanslar olmayabiliyor. Bugün büyük takımlarda oynayan pek çok futbolcu, Anadolu temsilcilerinden geldi ve bu da en büyük özelliklerimizden biridir. Gökhan Sazdağı transferi, Beşiktaş yönetiminin kararıdır. Yaştan bağımsız olarak istedikleri zaman hamle yaparlar. Bizim açımızdan altyapı zaten önemli ve bu yönde çalışmalarımız var. Milli takımın çoğu ülke dışında yetişmiş. Ülke olarak altyapı sorunumuz var. Evet güzel tesislerimiz ve hocalarımız var ama bir yerde sorun var. Genel olarak altyapı problemi var. Yoksa tabii ki çok değerli oyuncularımız var ama genel olarak aksıyoruz."