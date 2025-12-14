Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Nihat Kahveci'den Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından 'otobüs çektiler' yorumu!

Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinden sonra Nihat Kahveci'den maç analizi geldi. Kontraspor YouTube kanalında Trabzonspor-Beşiktaş beraberliğini değerlendiren Nihat Kahveci, siyah beyazlıların savunma yapmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 22:31

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 3-3 berabere kaldı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki yüksek tempolu müsabakayı yorumladı ve kritik noktalara değindi.

NİHAT KAHVECİ'DEN TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASINDA 'OTOBÜS ÇEKTİLER' YORUMU!

"Önce bir nefes alalım. Sakinleşelim, dinlenelim, yoruldum. 6 gol ve 37 şut! Direkten dönen toplar! Son dakikaya kadar hep bir şey olma ihtimali vardı. Maçta her şey vardı. Bu iki takımın bir dahaki maçı için kampa girip dinleneceğim. Futbolu sevip, keyif almayan kimse yoktur bugün. İşte derbi dediğin böyle olur. Pozisyona da gole de doyduk! Ama bazılarının bireysel hatalarına da sinirlendim, doyamadım onlara! Maç çok farklı başladı ve çok farklı ilerledi. Trabzonspor, Galatasaray'dan biraz daha uzaklaştı. Beşiktaş tarafında ise hücum anlamında olumlu gelişmeler var. Tabii defansif konular bambaşka. Hala merkeze top uzaklaştırıyor Beşiktaş savunması! İkinci yarının başında Cerny'nin pozisyonu yaşandı ve sonra 80. dakikaya kadar Beşiktaş'ın hücum hattı işlemedi. Çünkü Beşiktaş; kaleye tır, kamyon, otobüs ve uçak çekmek zorunda kaldı! Ayrıca Christ Inao Oulai de sanki bilardo masasında, dar alanda neler yaptı! İlave olarak da Trabzonspor maç öncesinde favoriydi ve kazanamadı ama bu geri dönüşe de sevinmeliler. Mutlu olmaları gerekir, özellikle oyundan dolayı."

Sıkça Sorulan Sorular

DEV MAÇTA BEŞİKTAŞ'TA KİM KIRMIZI KART GÖRDÜ?
El Bilal Toure, oyundan atılmış ve Beşiktaş zorlu deplasmanda 10 kişi oynamak zorunda kalmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
