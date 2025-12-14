Nihat Kahveci'den Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından 'otobüs çektiler' yorumu!

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 3-3 berabere kaldı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki yüksek tempolu müsabakayı yorumladı ve kritik noktalara değindi.

NİHAT KAHVECİ'DEN TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASINDA 'OTOBÜS ÇEKTİLER' YORUMU!

"Önce bir nefes alalım. Sakinleşelim, dinlenelim, yoruldum. 6 gol ve 37 şut! Direkten dönen toplar! Son dakikaya kadar hep bir şey olma ihtimali vardı. Maçta her şey vardı. Bu iki takımın bir dahaki maçı için kampa girip dinleneceğim. Futbolu sevip, keyif almayan kimse yoktur bugün. İşte derbi dediğin böyle olur. Pozisyona da gole de doyduk! Ama bazılarının bireysel hatalarına da sinirlendim, doyamadım onlara! Maç çok farklı başladı ve çok farklı ilerledi. Trabzonspor, Galatasaray'dan biraz daha uzaklaştı. Beşiktaş tarafında ise hücum anlamında olumlu gelişmeler var. Tabii defansif konular bambaşka. Hala merkeze top uzaklaştırıyor Beşiktaş savunması! İkinci yarının başında Cerny'nin pozisyonu yaşandı ve sonra 80. dakikaya kadar Beşiktaş'ın hücum hattı işlemedi. Çünkü Beşiktaş; kaleye tır, kamyon, otobüs ve uçak çekmek zorunda kaldı! Ayrıca Christ Inao Oulai de sanki bilardo masasında, dar alanda neler yaptı! İlave olarak da Trabzonspor maç öncesinde favoriydi ve kazanamadı ama bu geri dönüşe de sevinmeliler. Mutlu olmaları gerekir, özellikle oyundan dolayı."