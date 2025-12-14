Yarın okullar tatil mi? 15 Aralık Yozgat, Niğde, Nevşehir kar tatili var mı?

Özellikle hava durumu, resmi duyurular ve olası tatil kararlarıyla ilgili beklentiler, kullanıcıların dikkatini üzerine çekiyor.

Yozgat, Niğde ve Nevşehir’de beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor.

Eğitim takvimiyle ilgili yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesi, bu tarihin önemini daha da arttırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir şöyle:

Bolu Kastamonu Çankırı Niğde Nevşehir Kayseri Yozgat Tokat Sivas Gümüşhane Bayburt Artvin Iğdır Ağrı Muş Bitlis Hakkari Van

15 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

15 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretim süreci planlandığı şekilde sürüyor ve herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.