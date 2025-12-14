Menü Kapat
Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı son dakika? 15 Aralık Pazartesi kar tatili

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı soruları kar yağışının ardından gündeme geldi. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 15 Aralık Pazartesi günü gece saatlerinden itibaren Kayseri'de kar yağışı görülecek. Öğrenciler ve veliler Kayseri Valiliği tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. 15 Aralık Pazartesi Kayseri hava durumu açıklandı.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı son dakika? 15 Aralık Pazartesi kar tatili
'de yarın okulların olup olmayacağı gündemdeki yerini kroumaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Türkiye'nin 21 ilinde yarın kar yağışının gerçekleşeceği duyuruldu. MGM tarafından açıklanan iller arasında Kayseri'de bulunuyor.

14 Aralık Pazar gününü 15 Aralık Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00'te başlayacak olan gün boyunca devam edecek. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan kar yağışının ardından ise Kayseri'de yarın okul var mı sorusu gündeme geldi.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı son dakika? 15 Aralık Pazartesi kar tatili

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 ARALIK?

Kayseri Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle 15 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili valilik tarafından resmi bir açıklama gelmediği için 15 Aralık Pazartesi günü il genelinde okullarda eğitime devam edilecek.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı son dakika? 15 Aralık Pazartesi kar tatili

KAYSERİ'DE YARIN OKUL VAR MI SON DAKİKA?

Kayseri'de yarın okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Kayseri Valiliği tarafındanokullarda eğitim-öğretime ara verileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından gecenin ilerleyen saatlerinde resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı son dakika? 15 Aralık Pazartesi kar tatili

KAYSERİ 15 ARALIK HAVA DURUMU

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 15 Aralık Pazartesi günü Kayseri genelinde karla karışık yağmur gerçekleşecek. Gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirecek. 16 Aralık Salı günü ise tekrardan il genelinde karla karışık yağmur yağışının gerçekleşmesi bekleniyor.

MGM tarafından Kayseri için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı son dakika? 15 Aralık Pazartesi kar tatili
