İsmail Kartal tekrar göreve: Yurt dışı kritiği!

İsmail Kartal'ın Persepolis macerasından sonra şimdi de Tractor ekibi devreye girdi. Halihazırdaki teknik direktör konusunda değişiklik tasarlayan İran temsilcisi, İsmail Kartal'ı listenin başına yazdı.

İSMAİL KARTAL İRAN GÜNDEMİNDE

İran basınının İsmail Kartal'ın nabzını tuttuğu günlerde, deneyimli hocanın da gelişmelere olumlu yaklaşması bekleniyor. Ayrıca da Tractor, geçen sezondaki şampiyonluğun ardından bu yıl beklentileri karşılayamamış ve puan tablosunda üçüncü sırada konumlanmıştı.

İSMAİL KARTAL'IN PERSEPOLIS KARNESİ

Persepolis ile geçen sezon 16 müsabakaya çıkan İsmail Kartal, maç başına 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.