TGRT Haber
Aktüel
Afrika Kupası ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular 2025

Afrika Kupası'nın ne zaman başlayacağı, biteceği ve nerede oynanacağı belli oldu. Afrika Futbol Konferaderasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda 24 ülke mücadele edecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Afrika Kupası'na Fenerbahçe, Beşiktaş'tan katılacak olan futbolcular ise merak ediliyor.

Afrika Kupası ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular 2025
Afrika'nın en prestijli ulusal düzeydeki futbol organizasyonu olan 2026 Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. 24 ülkenin mücadele edeceği 'nın ne zaman, nerede oynanacağı belli oldu. 2026 Afrika Kupası'na ve 'tan da futbolcular katılım sağlayacak.

Afrika Kupası ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular 2025

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Afrika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 28 gün sürecek olan kupanın finali ise 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Finale kadar kalan takımların futbolcuları bu süre zarfında kulüplerinde forma giyemeyecekler.

Afrika Kupası ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular 2025

AFRİKA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 Afrika Kupası, 'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar Fas'ın Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi birçok şehrinde düzenlenecek.

Afrika Kupası ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular 2025

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ AFRİKA KUPASI'NA KATILAN FUTBOLCULAR 2025

Fenerbahçe'de Dorgelen Nene ile 2026 Afrika Uluslar Kupası'na katılacaklar. Bu kapsamda iki futbolcu da sarı-lacivertlilerin 15 Aralık 2025 Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş'ta ise sadece Wilfried Ndidi, 2026 Afrika Uluslar Kupası'na katılım sağlayacak. Bu kapsamda Ndidi, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçının ardından siyah-beyazlılardan ayrılacak.

