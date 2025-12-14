Afrika Kupası ne zaman, nerede oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular 2025

Afrika'nın en prestijli ulusal düzeydeki futbol organizasyonu olan 2026 Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. 24 ülkenin mücadele edeceği Afrika Kupası'nın ne zaman, nerede oynanacağı belli oldu. 2026 Afrika Kupası'na Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da futbolcular katılım sağlayacak.

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Afrika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 28 gün sürecek olan kupanın finali ise 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Finale kadar kalan takımların futbolcuları bu süre zarfında kulüplerinde forma giyemeyecekler.

AFRİKA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 Afrika Kupası, Fas'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar Fas'ın Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi birçok şehrinde düzenlenecek.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ AFRİKA KUPASI'NA KATILAN FUTBOLCULAR 2025

Fenerbahçe'de Dorgelen Nene ile Youssef En-Nesyri 2026 Afrika Uluslar Kupası'na katılacaklar. Bu kapsamda iki futbolcu da sarı-lacivertlilerin 15 Aralık 2025 Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş'ta ise sadece Wilfried Ndidi, 2026 Afrika Uluslar Kupası'na katılım sağlayacak. Bu kapsamda Ndidi, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçının ardından siyah-beyazlılardan ayrılacak.