Çin nüfus düşüşüne karşı harekete geçti! Doğum ücretsiz olacak

Çin Ulusal Sağlık Sigortası İdaresi Direktörü Cang Kı, dün Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen konferansta kurumun nüfusun düşüşe karşı çocuk sahibi olmaya teşvik etme ve doğum masraflarını ücretsiz hala getirme konusundaki planlarına dair değerlendirmede bulundu.

Cang, düşen doğum oranlarına karşı doğurganlığı artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, ülke genelinde doğumla ilgili tüm masrafların devlet tarafından karşılanacağı bir genel sağlık düzenlemesini uygulamaya koymayı planladıklarını söyledi.

Gebelikle bağlantılı sağlık masraflarının sigorta kapsamını uygun şekilde iyileştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Cang, ülke genelinde doğumları ücretsiz hale getireceklerini dile getirdi.

Cang, ayrıca gebelik kontrolü ve doğumla bağlantılı analjezik ilaçların masraflarının sigorta kapsamını iyileştireceklerini sözlerine ekledi.

GÖÇMENLERİ DE KAPSAMASI AMAÇLANIYOR

Çin'de son yıllarda azalan doğum oranına karşı merkezi ve yerel hükümetlerin doğum, çocuk bakım ve eğitim masraflarını düşürmeye yönelik düzenlemeler yaptığı gözleniyor.

Cilin, Ciangsu ve Şandong’un da aralarında bulunduğu 7 eyalette, doğum masraflarının daha geniş ölçüde karşılandığı bölgelerde pilot uygulamalar başlatılmıştı. Yaklaşık 255 milyon kişiyi kapsaması öngörülen bu doğum planının, genellikle sosyal güvenlik sistemi dışında kalan parça başı çalışanlar, esnek çalışanlar ve göçmen işçileri de kapsaması amaçlanıyor.

Çin'de bu hafta yapılan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda da ülkenin siyasi liderliği, gelecek yılın icraatları içinde yeni doğan nüfusunu istikrara kavuşturmaya odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.

UZUN VADELİ DEĞİŞİME GEÇİLDİ

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

Nüfus artışının 2016'dan bu yana yavaşladığı Çin'de 2022'de ilk kez ülke nüfusu azalmıştı. Doğum oranı 2023'te binde 6,39 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.