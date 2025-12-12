Milyonları ilgilendiriyor: Doğum izni artacak! AK Parti'den yeni torba yasa hazırlığı

Kategoriler
Hükümet yeni yılın ilk haftalarında Meclis'e sunulacak önemli bir torba yasa teklifine hazırlanıyor. Yeni torba yasada, aile ve çocuk sorunları ele alınacak. Anneler için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya uzatılacak ve babalık izni 10 güne çıkarılacak. Ayrıca, çocukların güvenli bir dijital ortama sahip olması için 15 yaş altına sosyal medya kullanım sınırı getirilmesi üzerinde duruluyor. Son olarak, 18 yaş altı çocukların suça sürüklenmesini önlemek için eğitim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak. Bu düzenlemelerin hızla yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Doğum izninin uzatılması, sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler gündemde sıcaklığını koruyor. AK Parti kaynakları, bütçe görüşmelerinin ardından yeni yılda düzenlemelerin hayata geçirilmesi için Meclis'e torba yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti, aile ve çocuk sorunlarının aşılması için üç düzenleme üzerinde çalışıyor. AK Parti grubunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin'in katıldığı, doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocukların ele alındığı toplantı düzenlendi.
Yasa teklifi, düşen doğum hızı da dikkate alınarak yeni yılın ilk haftalarında Meclis gündemine alınıp hızla hayata geçirilecek. Kaynaklar, düzenlemenin sene başında gelmesi beklenen torba teklifte yer alacağını, yetişmemesi halinde müstakil kanun teklifi olarak Meclis gündemine alınması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Teklifin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda çalışılması bekleniyor.
Pek çok ülkede 15-16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımı yasaklanıyor ya da kısıtlanıyor. Çocuklara daha güvenli dijital dünya sunulması için Türkiye'de de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi yapılması ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması üzerinde duruluyor. 15 yaş altına internet kısıtlaması ya da yaş sınırı getirecek olan düzenlemeler bütününü içeren kanun teklifi ise Dijital Mecralar Komisyonu ya da henüz raporunu tamamlamayan Yapay Zekâyı Araştırma Komisyonu'nda çalışılacak.
Bir diğer önemli başlık ise suça sürüklenen çocuklar. Aile Bakanlığı çerçevesinde özellikle 18 yaş altı çocukların suça bulaşmasını önlemek için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması da planlanıyor.