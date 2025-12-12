Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Milyonları ilgilendiriyor: Doğum izni artacak! AK Parti'den yeni torba yasa hazırlığı

Aralık 12, 2025 10:41
1
yeni torba yasa

Hükümet yeni yılın ilk haftalarında Meclis'e sunulacak önemli bir torba yasa teklifine hazırlanıyor. Yeni torba yasada, aile ve çocuk sorunları ele alınacak. Anneler için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya uzatılacak ve babalık izni 10 güne çıkarılacak. Ayrıca, çocukların güvenli bir dijital ortama sahip olması için  15 yaş altına sosyal medya kullanım sınırı getirilmesi üzerinde duruluyor. Son olarak, 18 yaş altı çocukların suça sürüklenmesini önlemek için eğitim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak. Bu düzenlemelerin hızla yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
 

2
doğum izni

Doğum izninin uzatılması, sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler gündemde sıcaklığını koruyor. AK Parti kaynakları, bütçe görüşmelerinin ardından yeni yılda düzenlemelerin hayata geçirilmesi için Meclis'e torba yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor.

 

3
aile yılı torba yasa

Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti, aile ve çocuk sorunlarının aşılması için üç düzenleme üzerinde çalışıyor. AK Parti grubunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin'in katıldığı, doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocukların ele alındığı toplantı düzenlendi.
 

4
aile yılı torba yasa

NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Yasa teklifi, düşen doğum hızı da dikkate alınarak yeni yılın ilk haftalarında Meclis gündemine alınıp hızla hayata geçirilecek. Kaynaklar, düzenlemenin sene başında gelmesi beklenen torba teklifte yer alacağını, yetişmemesi halinde müstakil kanun teklifi olarak Meclis gündemine alınması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Teklifin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda çalışılması bekleniyor.
 

5
sosyal medya yaş sınırı

SOYAL MEDYA KULLANIMINA DÜZENLEME

Pek çok ülkede 15-16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımı yasaklanıyor ya da kısıtlanıyor. Çocuklara daha güvenli dijital dünya sunulması için Türkiye'de de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi yapılması ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması üzerinde duruluyor. 15 yaş altına internet kısıtlaması ya da yaş sınırı getirecek olan düzenlemeler bütününü içeren kanun teklifi ise Dijital Mecralar Komisyonu ya da henüz raporunu tamamlamayan Yapay Zekâyı Araştırma Komisyonu'nda çalışılacak.
 

6
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN EK MADDE

Bir diğer önemli başlık ise suça sürüklenen çocuklar. Aile Bakanlığı çerçevesinde özellikle 18 yaş altı çocukların suça bulaşmasını önlemek için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması da planlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.