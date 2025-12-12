Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek

TFF 2. Lig'de bugün oynanacak olan Bursaspor maçına saatler kala hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Ankara Demirspor ile oynanacak olan maç bugün 17.00'de başlarken canlı nereden izleneceği de duyuruldu.

12.12.2025
12.12.2025
12.12.2025
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bugünün programına göre ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın hakemi ve yayınlandığı kanal da belli oldu.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TFF 2. Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürüyor. Ligde iki takım da maçı kazanmak için sahaya çıkacak. 17.00'de başlayacak olan karşılaşma Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bursaspor’un ligin 15. haftasında yarın evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçının hakemi netleşti. Bugün oynanacak olan maçı Aydın bölgesi klasman hakemi Kaan Kara yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Eren Küçükkeçeci ve Anıl Çiftçi üstlenecek. Müsabakayı izlemek isteyenler Bi Kanal ekranlarından maçı canlı olarak takip edebilecek.

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek

TFF 2.LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

Aksaray Bld. - Somaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Arnavutköy Bld. - Muşspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Karacabey Bld. - Muğlaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Adanaspor - Erbaaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Karaman FK - Kastamonuspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Batman Petrol - Sincan Bld | 14:00 | Bi Kanal
Fethiyespor - Gebzespor | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Elazığspor - İnegölspor | 15:00 | Sıfır TV
Ankaragücü - Kepez Bld. | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Menemenspor - Aliağa FK | 17:00 | Sıfır TV Youtube
Bursaspor - Ankara Demir | 17:00 | As TV Bursa / Bi Kanal

