Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek

Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 2. Lig'de bugünün programına göre Bursaspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın hakemi ve yayınlandığı kanal da belli oldu.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TFF 2. Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürüyor. Ligde iki takım da maçı kazanmak için sahaya çıkacak. 17.00'de başlayacak olan karşılaşma Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bursaspor’un ligin 15. haftasında yarın evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçının hakemi netleşti. Bugün oynanacak olan maçı Aydın bölgesi klasman hakemi Kaan Kara yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Eren Küçükkeçeci ve Anıl Çiftçi üstlenecek. Müsabakayı izlemek isteyenler Bi Kanal ekranlarından maçı canlı olarak takip edebilecek.

TFF 2.LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

Aksaray Bld. - Somaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Arnavutköy Bld. - Muşspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Karacabey Bld. - Muğlaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Adanaspor - Erbaaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Karaman FK - Kastamonuspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Batman Petrol - Sincan Bld | 14:00 | Bi Kanal

Fethiyespor - Gebzespor | 15:00 | Sıfır TV Youtube

Elazığspor - İnegölspor | 15:00 | Sıfır TV

Ankaragücü - Kepez Bld. | 15:00 | Sıfır TV Youtube

Menemenspor - Aliağa FK | 17:00 | Sıfır TV Youtube

Bursaspor - Ankara Demir | 17:00 | As TV Bursa / Bi Kanal