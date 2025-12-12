Kemal Sunal müziklerini yapan Zafer Dilek hayatını kaybetti

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti. Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ZAFER DİLEK HAYATINI KAYBETTİ

ZAFER DİLEK KEMAL SUNAL FİLMLERİYLE ANILIYORDU

Müzik hayatına genç yaşta başlayan Zafer Dilek, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı.Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev almıştı.