13°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kemal Sunal müziklerini yapan Zafer Dilek hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki müzisyen Zafer Dilek hayatını kaybetti. Kemal Sunal filmleriyle anılan Zafer Dilek; Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte' gibi filmin melodilerinin yapımında görev almıştı.

Kemal Sunal müziklerini yapan Zafer Dilek hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 11:47

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti. Dilek'in 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ZAFER DİLEK HAYATINI KAYBETTİ

Özellikle filmlerinin müziklerini yapan Zafer Dilek,tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kemal Sunal müziklerini yapan Zafer Dilek hayatını kaybetti

ZAFER DİLEK KEMAL SUNAL FİLMLERİYLE ANILIYORDU

Müzik hayatına genç yaşta başlayan Zafer Dilek, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı.Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev almıştı.

Kemal Sunal müziklerini yapan Zafer Dilek hayatını kaybetti
#ölüm
#müzisyen
#kemal sunal
#cenazesi
#türk müziği
#Zafer Dilek
#Aranjör
#Emekli Sanatçı
#Magazin
