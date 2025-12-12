AB’den 2040 için sert iklim hamlesi: Emisyonlarda yüzde 90 kesinti

Avrupa Birliği, uzun süredir masada olan iklim hedeflerinde kritik bir eşiği geçti. AB, 1990 seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltmayı bağlayıcı bir hedef olarak kabul etti. Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler arasında sağlanan geçici mutabakat, AB İklim Yasası’nın güncellenmesini de kapsıyor. Böylece aylardır tartışılan hedef, resmen yasal zemine taşınmış oldu.

Anlaşma yalnızca hedefle sınırlı değil. Aynı paket içinde, birliğin yeni emisyon ticaret sistemi ETS2’nin devreye alınma tarihi de ertelendi. 2027’de başlaması planlanan sistem, bir yıl gecikmeyle 2028’de uygulanacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COP30’un ardından somut adımlar atıldığını vurgulayarak, 2040 için belirlenen yüzde 90’lık kesintinin artık yasal bir hedef olduğunu söyledi. Von der Leyen’e göre bu yol haritası, temiz enerji dönüşümünü hızlandırırken Avrupa’nın rekabet gücünü de korumayı amaçlıyor.

Aylar süren müzakerelerde görüş ayrılıkları dikkat çekti. Polonya ve Macaristan gibi ülkeler, enerji maliyetleriyle boğuşan sanayinin daha sert kesintilerden zarar görebileceğini savundu. Buna karşılık İspanya ve İsveç gibi üyeler, aşırı hava olaylarının etkisinin arttığını hatırlatarak daha iddialı adımların şart olduğunu dile getirdi. Ayrıca Avrupa’nın yeşil teknoloji yarışında Çin’in gerisinde kalmaması gerektiği de sıkça vurgulandı.

ETS2 BİR YIL GECİKİYOR

Anlaşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri, ETS2’nin ertelenmesi oldu. Binalar, karayolu taşımacılığı ve küçük ölçekli işletmeleri kapsayan bu yeni sistem, mevcut karbon piyasasının dışında kalan alanları fiyatlandırmayı hedefliyordu. 2005’ten bu yana uygulanan mevcut emisyon ticaret sisteminin aksine, ETS2 doğrudan hane halkını ve küçük işletmeleri de etkileyecek olmasıyla tartışma yaratmıştı.

Yeni düzenleme, sanayi için de bazı esneklikler getiriyor. Buna göre Avrupa sanayisi emisyonlarını yüzde 85 oranında doğrudan azaltacak. Kalan bölüm için ise gelişmekte olan ülkelerden karbon giderim kredileri devreye girecek. Ayrıca sanayi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla uluslararası karbon kredilerinin yüzde 5’e kadar kullanılmasına izin verildi. AB, bugüne kadar 1990’a kıyasla emisyonlarını yüzde 37 oranında azaltmış durumda. Yeni hedefin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor. Ancak tarafların önceden uzlaştığı bu tür dosyalarda, onay sürecinin genellikle formalite olarak görüldüğü ifade ediliyor.