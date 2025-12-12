Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık

Fransa'da şimdiye kadar bulunan en büyük su altı yapısı keşfedildi. Fransız deniz arkeologları, taş devri toplumlarının balık tuzağı veya yükselen deniz seviyelerine karşı savunma amacıyla yapılan seti gün yüzüne çıkardı. Deniz altı duvarı inşa edildiğinde ıle de sein adasının kıyısındaydı. Deniz seviyesi yükseldikçe 9 metre kadar suyun altında kaldı.

BALIK YAKALAMAK İÇİN SİSTEM

Yapının 3 bin 300 ton ağırlığında, 20 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. Ekip, duvarın içinde büyük granit dikilitaşlar olduğunu da açıkladı. Bu taşların üzerine ahşap ağlar gerilerek balıkların gelgit sırasında yakalanmış olabileceği tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre, Arkeolog Yvan Pailler, bu ölçekte bir yapının “kaynakları uygun olduğunda yerleşik hayata geçen son derece örgütlü bir avcı-toplayıcı toplum” ya da bölgeye MÖ 5 bin civarında gelen erken Neolitik halklar tarafından yapılmış olabileceğini ifade etti.

Araştırma ekibi, 2022 yazındaki ilk keşfin ardından, deniz yosunlarının çekildiği kış aylarında duvarı ayrıntılı şekilde haritalayabildi.

''EFSANEVİ BATIK ŞEHİRLER''

Uluslararası Deniz Arkeolojisi Dergisi’nde yayımlanan makalede, bu tür yapıların Bretonya'daki efsanevi “batık şehirler” anlatılarına kaynaklık etmiş olabileceği belirtiliyor. Halk arasında anlatılan en ünlü kayıp şehirlerden biri olan Ys'nin, keşif bölgesinin hemen doğusunda yer alan Douarnenez Körfezi’nde bulunduğuna inanılıyordu.