Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık

Bretonya kıyılarında dev bir su altı duvarı keşfedildi. Fransız deniz arkeologları, 7 bin yıllık yapıyı gün yüzüne çıkardı. Duvarın milattan önce 5 bin civarında yapıldığı düşünülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 11:21

'da şimdiye kadar bulunan en büyük su altı yapısı keşfedildi. Fransız deniz arkeologları, taş devri toplumlarının balık tuzağı veya yükselen deniz seviyelerine karşı savunma amacıyla yapılan seti gün yüzüne çıkardı. Deniz altı duvarı inşa edildiğinde ıle de sein adasının kıyısındaydı. Deniz seviyesi yükseldikçe 9 metre kadar suyun altında kaldı.

Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık

BALIK YAKALAMAK İÇİN SİSTEM

Yapının 3 bin 300 ton ağırlığında, 20 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. Ekip, duvarın içinde büyük granit dikilitaşlar olduğunu da açıkladı. Bu taşların üzerine ahşap ağlar gerilerek balıkların gelgit sırasında yakalanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık

BBC'nin haberine göre, Arkeolog Yvan Pailler, bu ölçekte bir yapının “kaynakları uygun olduğunda yerleşik hayata geçen son derece örgütlü bir avcı-toplayıcı toplum” ya da bölgeye MÖ 5 bin civarında gelen erken Neolitik halklar tarafından yapılmış olabileceğini ifade etti.

Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık

Araştırma ekibi, 2022 yazındaki ilk keşfin ardından, deniz yosunlarının çekildiği kış aylarında duvarı ayrıntılı şekilde haritalayabildi.

Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık

''EFSANEVİ BATIK ŞEHİRLER''

Uluslararası Deniz Arkeolojisi Dergisi’nde yayımlanan makalede, bu tür yapıların Bretonya'daki efsanevi “batık şehirler” anlatılarına kaynaklık etmiş olabileceği belirtiliyor. Halk arasında anlatılan en ünlü kayıp şehirlerden biri olan Ys'nin, keşif bölgesinin hemen doğusunda yer alan Douarnenez Körfezi’nde bulunduğuna inanılıyordu.

Batık taş devri şehrinde olağanüstü keşif! 7 bin yıllık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Forbes listeyi hazırladı, sıralamada dünyaca ünlü şarkıcı da var: İşte 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'
Yaşamaya ve çalışmaya en elverişli şehirler listelendi: Sıralamaya damga vuran 2 bölge var
ETİKETLER
#fransa
#arkeoloji
#tarih
#Deniz Inşası
#Antik Dünya
#Taş Devri
#Neolitik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.