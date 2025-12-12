ALES puanı kaç yıl geçerli, ne kadar süre? Sınav sonuçları açıklandı

12 Aralık Cuma günü açıklanan ALES sınav sonuçlarının ardından sınav puanının geçerli olacağı süre de adayların gündemine yerleşti.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bugün ÖSYM tarafından açıklanan ALES sınav sonuçları ile beraber ALES puanı geçerlilik süresi de dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle puan geçerli oluyor. Bu süre, 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan bir kararla yürürlüğe girmişti. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından gelen 5 sene boyunca akademik personel alımları, yüksek lisans, doktora başvuruları yapabilir.

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ SENE?

ÖSYM tarafından bugün ALES sınav sonuçları açıklandı. 2017 öncesinde ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmişti. 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle süre 5 seneye çıktı. Adaylar 5 sene boyunca puanlarını kullanarak başvurular yapabilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı ve bugün sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.