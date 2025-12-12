Turizmde kart rekoru: Harcamalar 2025'te 30 milyar doları aştı

15,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI

Yerli ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan online turizm hizmeti alımları da %15,6 artarak 15,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu kalem, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan otel, tur, araç kiralama ve uçuş rezervasyonlarını kapsıyor. Bu veriler, Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin turizm sektöründeki rolünün giderek arttığını ve dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor.