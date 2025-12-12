Menü Kapat
13°
Turizmde kart rekoru: Harcamalar 2025'te 30 milyar doları aştı

Aralık 12, 2025 10:57
1
Turizmde kart rekoru

Turizm Databank’ın Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025’in ilk 10 ayında Türkiye’de banka ve kredi kartlarıyla yapılan turizm harcamaları 2024’e göre %14,1 artarak 30,7 milyar dolara yaklaştı.

2
kartlı ödeme turizm

2024’te aynı dönemde bu tutar 26,9 milyar dolar seviyesindeydi. BKM verilerine göre, 2025’in Ocak-Ekim döneminde turizme yönelik en büyük artış konaklama kaleminde görüldü.
 

3
Kredi kartıyla yapılan otel konaklama harcamaları

OTEL HARCAMALARINDA YÜZDE 22’LİK ARTIŞ

Kredi kartıyla yapılan otel konaklama harcamaları, geçtiğimiz yıla göre %22 artarak 10,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, seyahat sektöründe iç pazarın hareketliliğini ve konaklama tercihlerinin artan maliyetlere rağmen sürdüğünü ortaya koydu.
 

4
uçak bileti

UÇAK BİLETİ HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde uçak bileti harcamaları ise %3 düşüşle 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu gerilemede bilet fiyatlarındaki artış, tüketici tercihlerinde kaymalar ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönelim etkili oldu.
 

5
kartlı ödeme sistemleri

15,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI

Yerli ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan online turizm hizmeti alımları da %15,6 artarak 15,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu kalem, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan otel, tur, araç kiralama ve uçuş rezervasyonlarını kapsıyor. Bu veriler, Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin turizm sektöründeki rolünün giderek arttığını ve dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor.

 

