Ankara'da savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 12 Aralık? Ankara'da F16 jet uçak sesleri

Bugün Ankara'da yükselen savaş uçak seslerinin nedeni belli oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen jet uçak sesleri vatandaşa endişeli anlar yaşattı.

ANKARA'DA SAVAŞ UÇAK SESLERİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA 12 ARALIK?

Bugün Ankara'da yükselen savaş uçak seslerinin nedeni planlı F16 uçuşu oldu. Ankara Valiliği ise öncesinden duyurdu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edilecektir.

Söz konusu faaliyet, 11.05-12.05 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup; uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür.

Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."

