Ankara Valiliği uyardı! F-16 havalanacak

Ankara Valiliği, bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş yapılacağını duyurdu. Ayrıca koordinasyon faaliyeti icra edileceği belirtiliyor.

Ankara’daki vatandaşlara uçuş sırasında belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulmasının mümkün olduğu uyarısı yapıldı.

VALİLİK YÜKSEK SES UYARISI YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edilecektir.

Söz konusu faaliyet, 11.05-12.05 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup; uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür.

Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."