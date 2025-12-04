Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

ABD'de F-16 savaş uçağı yere çakıldı! O anlar kamerada

ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) bağlı F-16 tipi gösteri savaş uçağı bilinmeyen bir sebeple yere çakıldı. Pilot son anda uçaktan kendini fırlatarak kurtulurken, hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 09:07

ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) bağlı "Thunderbirds" akrobasi timinde bulunan F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, California eyaletinde yer alan San Bernardino bölgesinde Trona Havalimanı yakınlarında yere çakıldı.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanının açıklamasında ise düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde "California'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevine katıldığı aktarıldı.

ABD'de F-16 savaş uçağı yere çakıldı! O anlar kamerada

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Savaş uçağının düşüş sebebinin araştırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Resmi ismi "ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olan ve halk arasında "Thunderbirds" şeklinde tanınan filo, havada yüksek hızda ve gösterişli akrobasi gösterileri sergiliyor.

