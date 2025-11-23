Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Hindistan'ın savaş uçağı Tejas silah alıcılarının gözü önünde çakıldı: Savunma projelerine büyük darbe

Hindistan'ın Hava Kuvvetleri'ne ait HAL Tejas savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliğinde gösteri uçuşu sırasında düştü. Bu kazanın küresel silah alıcılarının gözü önünde yaşanması, Hindistan'ın savunma projelerine büyük darbe vurdu.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:31

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Tejas , cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin kentinde düzenlenen havacılık fuarının beşinci gününde gösteri uçuşu yaptığı sırada düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri, kısa sürede tüm sosyal medya mecralarında paylaşıldı.

Hindistan'ın savaş uçağı Tejas silah alıcılarının gözü önünde çakıldı: Savunma projelerine büyük darbe

Nedeni henüz açıklanmayan kazanın küresel silah alıcılarının gözü önünde yaşanması, Hindistan'ın savunma projelerini sarstı. Hindistan'ın rakibi Pakistan'ın da bulunduğu etkinlikte yaşanan kaza güç dengelerini de yerinden oynattı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan uzmanlar, bu tür açık bir kaybın, kırk yıl süren zahmetli bir geliştirme sürecinin ardından uçağın yurt dışında konumlandırılması çabalarını kaçınılmaz olarak gölgeleyeceğini belirtti.

Hindistan'ın savaş uçağı Tejas silah alıcılarının gözü önünde çakıldı: Savunma projelerine büyük darbe

HİNDİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI TEJAS'IN KAZASI

Yetkililerin açıklamasına göre Hindistan tarafından geliştirilen Tejas savaş uçağı, yerel saatle cuma günü 14.10’da gösteri uçuşu yaptığı sırada yere çakıldı. Uçağın düştüğü sırada bölgede çok sayıda izleyici bulunuyordu.

Hindistan'ın savaş uçağı Tejas silah alıcılarının gözü önünde çakıldı: Savunma projelerine büyük darbe

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot hayatını kaybetti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü. Çarpmanın ardından havalimanı üzerinde yoğun siyah duman yükseldi.

TEJAS SAVAŞ UÇAĞI

Yerel üretim olan Tejas, Hindistan’ın 4,5 nesil tek motorlu süpersonik savaş uçağı olarak biliniyor. Uçak ilk uçuşunu 2001’de gerçekleştirmiş ve 2015’te Hindistan Hava Kuvvetleri envanterine girmişti.

Hindistan'ın savaş uçağı Tejas silah alıcılarının gözü önünde çakıldı: Savunma projelerine büyük darbe

Tejas, süpersonik savaş uçakları arasında en küçük ve en hafif modellerden biri olarak kabul ediliyor.

