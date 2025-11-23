Hindistan'ın savaş uçağı Tejas silah alıcılarının gözü önünde çakıldı: Savunma projelerine büyük darbe

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Tejas savaş uçağı, cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen havacılık fuarının beşinci gününde gösteri uçuşu yaptığı sırada düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri, kısa sürede tüm sosyal medya mecralarında paylaşıldı.

Nedeni henüz açıklanmayan kazanın küresel silah alıcılarının gözü önünde yaşanması, Hindistan'ın savunma projelerini sarstı. Hindistan'ın rakibi Pakistan'ın da bulunduğu etkinlikte yaşanan kaza güç dengelerini de yerinden oynattı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan uzmanlar, bu tür açık bir kaybın, kırk yıl süren zahmetli bir geliştirme sürecinin ardından uçağın yurt dışında konumlandırılması çabalarını kaçınılmaz olarak gölgeleyeceğini belirtti.

HİNDİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI TEJAS'IN KAZASI

Yetkililerin açıklamasına göre Hindistan tarafından geliştirilen Tejas savaş uçağı, yerel saatle cuma günü 14.10’da gösteri uçuşu yaptığı sırada yere çakıldı. Uçağın düştüğü sırada bölgede çok sayıda izleyici bulunuyordu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot hayatını kaybetti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü. Çarpmanın ardından havalimanı üzerinde yoğun siyah duman yükseldi.

TEJAS SAVAŞ UÇAĞI

Yerel üretim olan Tejas, Hindistan’ın 4,5 nesil tek motorlu süpersonik savaş uçağı olarak biliniyor. Uçak ilk uçuşunu 2001’de gerçekleştirmiş ve 2015’te Hindistan Hava Kuvvetleri envanterine girmişti.

Tejas, süpersonik savaş uçakları arasında en küçük ve en hafif modellerden biri olarak kabul ediliyor.