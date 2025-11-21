Tejas savaş uçağı neden düştü, ölü var mı? Hava gösterisinde uçak kazası

Hindistan'ın yerli üretimi Tejas savaş uçağının Dubai Airshow gösterisinde yere çakılması dünyanın gündemine yerleşti.

TEJAS SAVAŞ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ, ÖLÜ VAR MI?

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "HAL Tejas" tipi savaş uçağı, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow etkinliğindeki gösteri uçuşu sırasında düştü. Kaza sonucunda pilot hayatını kaybetti. Nedeni henüz belli olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

TEJAS SAVAŞ UÇAĞI KAZASI

Bugün yaşanan uçak kazası General Electric motorlarıyla çalışan savaş uçağının bilinen ikinci kazası olarak kayıtlara geçti. İlk kaza, 2024 yılında Hindistan'da yapılan bir tatbikat sırasında meydana gelmişti