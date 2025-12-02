Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Sahilde endişe veren olay: Yılanlar kıyıya vurdu

Son zamanlarda köpek balığı saldırılarıyla gündeme gelen Avustralya'da farklı türlere ait 15 deniz yılanı karaya vurdu. Uzmanlar endişe veren olayı araştırıyor.

Sahilde endişe veren olay: Yılanlar kıyıya vurdu
'da ekim ayında farklı türlere ait 15 deniz yılanı karaya vurdu. Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, deniz yılanı ölümlerindeki artış, uzmanlar arasında endişeye yol açtı.

Sahilde endişe veren olay: Yılanlar kıyıya vurdu

Açıklamada, deniz yılanlarına özellikle Western Australia eyaletindeki "Shark Körfezi Dünya Mirası" alanı içinde yer alan Nanga Körfezi'nde sıklıkla rastlanıldığı ve bunların, çeşitli türlere ait olduğu belirtildi.

Sahilde endişe veren olay: Yılanlar kıyıya vurdu

DENİZ YILANLARI NEDEN KARAYA VURDU?

Deniz yılanları üzerine araştırmalar yürüten Blanche d'Anastasi, yetkililere ve araştırma ekibine bildirilen "olağan dışı sayılardan endişe duyduğunu", toplanan verilerden yola çıkarak bu olayın ardındaki nedeni araştıracaklarını söyledi.

Sahilde endişe veren olay: Yılanlar kıyıya vurdu

Öte yandan hazirandan bu yana 17 deniz kaplumbağasının da bu bölgede ölü bulunduğu ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Avustralya'nın kuzey sularında 20'yi aşkın farklı deniz yılanı türünün yaşadığı ve bunların "koruma altındaki türler" olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.

