13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala 31 Aralık 2025 tarihinin resmi tatil olup olmadığı gündem oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler ile velileri tarafından 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu
Aralık ayının gelmesiyle birlikte yılbaşı tatili de gündeme geldi. 2025 tarihi bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler ve velileri tarafından hafta içine denk gelmesinden dolayı 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebepten dolayı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda tam gün ders işlenecek. Kamu kurum ve kuruluşları da olmadığı için 31 Aralık tarihinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

2026 tarihi ise bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak 2026 tarihi yılbaşı tatili kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

, hastaneler (acil servisler hariç), eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet verecek), bankalar, borsalar ve belediyeler 1 Ocak 2026 tarihinde kapalı olacak.

