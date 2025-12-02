31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yılbaşı tatili de gündeme geldi. 31 Aralık 2025 tarihi bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler ve velileri tarafından hafta içine denk gelmesinden dolayı 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebepten dolayı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda tam gün ders işlenecek. Kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil olmadığı için 31 Aralık tarihinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak 2026 tarihi ise bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak 2026 tarihi yılbaşı tatili kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü okullar tatil olacak.

Kamu kurumları, hastaneler (acil servisler hariç), eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet verecek), bankalar, borsalar ve belediyeler 1 Ocak 2026 tarihinde kapalı olacak.