Gündem
Gürcistan'da düşen uçakta patlayıcı izi var mı? Kriminal rapor ortaya çıktı

Gürcistan'da C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Yürek yakan olayın ardından uçağın düşürülmüş olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Olayın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğuna ilişkin incelemelerden sonuç çıktı. Kriminal rapordaki patlayıcı iziyle ilgili tespit dikkat çekti.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.11.2025
07:56
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
08:02

(MSB), Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısında son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Gürcistan'da düşen uçakta patlayıcı izi var mı? Kriminal rapor ortaya çıktı

MSB'DEN AYRINTILI İNCELEME

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini duyuran bakanlık kaynakları, "Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Gürcistan'da düşen uçakta patlayıcı izi var mı? Kriminal rapor ortaya çıktı

UÇAKTA PATLAYICI İZİ VAR MI?

Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah gazetesinin haberine göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

