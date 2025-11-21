Gürcistan'da düşen uçakta patlayıcı izi var mı? Kriminal rapor ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısında son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'DEN AYRINTILI İNCELEME

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini duyuran bakanlık kaynakları, "Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

UÇAKTA PATLAYICI İZİ VAR MI?

Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah gazetesinin haberine göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.