Barcelona Atletico Madrid maç sonucu! Barcelona’dan muhteşem geri dönüş

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, kendi sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Raphinha, 65. dakikada Dani Olmo ve Ferran Torres attı.
Atletico Madrid'in ise tek sayısı 19. dakikada Baena'dan geldi.
Bu sonucun ardından Hansi Flick'in öğrencileri, 37 puana çıktı. Atletico Madrid ise 31 puanda kaldı.
Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, Real Betis deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise Ath.Bilbao'nun misafiri olacak.