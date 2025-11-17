Milli Savunma Bakanı Güler: Karakutuların çözümü en az 2 ay sürer

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.

"2 AY SÜRER"

Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye getirilen karakutuların analiz sürecinin uzun ve teknik bir çalışma gerektirdiğini belirten Güler, ilk bulgulara ulaşmanın "en az iki ay" süreceğini söyledi.