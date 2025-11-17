Son dakika | Zehirlenme olayında can kaybı 4'e yükseldi: Baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, İstanbul Fatih'teki zehirlenme olayında can kaybı 4'e yükseldi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Fatih’te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FATİH'TEKİ ZEHİRLENME OLAYI NEDİR?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.