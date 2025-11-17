Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Zehirlenme olayında can kaybı 4'e yükseldi: Baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve iki çocuktan sonra baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 20:23

Son dakika haberine göre, 'teki olayında can kaybı 4'e yükseldi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören Servet Böcek de hayatını kaybetti.

Son dakika | Zehirlenme olayında can kaybı 4'e yükseldi: Baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti!

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Son dakika | Zehirlenme olayında can kaybı 4'e yükseldi: Baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti!

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Fatih’te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FATİH'TEKİ ZEHİRLENME OLAYI NEDİR?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni iddia! Odaya alüminyum fosfit mi sızdı?
ETİKETLER
#istanbul
#çocuk
#baba
#ölüm
#fatih
#zehirlenme
#anne
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.