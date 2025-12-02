Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın'ın ödül töreninde giydiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı

Pop müzik sanatçısı Demet Akalın, ödül aldığı törene eşofman ile gitti. Lvbel C5 ile yaptığı düet çok konuşulan Demet Akalın'ın eşofman takımının fiyatının fiyatı ise dudak uçuklattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Demet Akalın'ın ödül töreninde giydiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 14:45

Türk popunun magazin gündeminden asla düşmeyen ismi , yine kendine yakışır şekilde hem sahnede hem de sosyal medyada olay oldu. Moon Life Ödülleri’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü alırken tercih ettiği Gucci eşofman takımı fiyatıyla dudak uçuklattı!

DEMET AKALIN LVBEL C5 DÜETİYLE BEĞENİ TOPLADI

Yıllardır hem hit şarkılarıyla hem de filtresiz tavrıyla gündemde olan Akalın, son dönemde özellikle genç rapçilerle yaptığı düetlerle öne çıkmaya başladı. Akalın, Sefo ile imza attığı “Yerinde Dur” hâlâ listeleri sallamaya devam ederken, şimdi de rap sahnesinin yükselen yıldızı Lvbel C5 ile çıkardığı “Beni Unutma” ile yine sosyal medyanın gündeminde.

Demet Akalın'ın ödül töreninde giydiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı

DEMET AKALIN'IN ÖDÜL TÖRENİNDE GİYDİĞİ EŞOFMANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sosyal medyada yazdığı yazılardaki hatalarla ve giydiği eşofmanlarla çok konuşulan Demet Akalın, Listelerdeki yerini kimselere bırakmayan Demet Akalın, Moon Life Ödül Gecesi’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü almak için sahneye çıktı.

Demet Akalın'ın ödül töreninde giydiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı

Ödül törenine bordo eşofmanıyla katılan Demet Akalın takipçilerinin eleştirilerinden kurtulamadı. Takımın altı Türkiye sitesindeki fiyatıyla 80.050 TL, aynı seriden ceket ise 96.050 TL’ye satılıyor. Yani Demet Akalın’ın sahneye çıktığı kombinin fiyatı toplamda yaklaşık 176 bin TL.

Demet Akalın'ın ödül töreninde giydiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lvbel C5 ile Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır'ın pozları sosyal medyanın diline düştü
ETİKETLER
#şarkıcı
#demet akalın
#Lüks
#Gucci
#Moon Life Ödülleri
#Düet
#Lvbel C5
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.