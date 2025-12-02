Demet Akalın'ın ödül töreninde giydiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı

Türk popunun magazin gündeminden asla düşmeyen ismi Demet Akalın, yine kendine yakışır şekilde hem sahnede hem de sosyal medyada olay oldu. Moon Life Ödülleri’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü alırken tercih ettiği Gucci eşofman takımı fiyatıyla dudak uçuklattı!

DEMET AKALIN LVBEL C5 DÜETİYLE BEĞENİ TOPLADI

Yıllardır hem hit şarkılarıyla hem de filtresiz tavrıyla gündemde olan Akalın, son dönemde özellikle genç rapçilerle yaptığı düetlerle öne çıkmaya başladı. Akalın, Sefo ile imza attığı “Yerinde Dur” hâlâ listeleri sallamaya devam ederken, şimdi de rap sahnesinin yükselen yıldızı Lvbel C5 ile çıkardığı “Beni Unutma” ile yine sosyal medyanın gündeminde.

DEMET AKALIN'IN ÖDÜL TÖRENİNDE GİYDİĞİ EŞOFMANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sosyal medyada yazdığı yazılardaki hatalarla ve giydiği eşofmanlarla çok konuşulan Demet Akalın, Listelerdeki yerini kimselere bırakmayan Demet Akalın, Moon Life Ödül Gecesi’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü almak için sahneye çıktı.

Ödül törenine bordo eşofmanıyla katılan Demet Akalın takipçilerinin eleştirilerinden kurtulamadı. Takımın altı Türkiye sitesindeki fiyatıyla 80.050 TL, aynı seriden ceket ise 96.050 TL’ye satılıyor. Yani Demet Akalın’ın sahneye çıktığı kombinin fiyatı toplamda yaklaşık 176 bin TL.