Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni iddia! Odaya alüminyum fosfit mi sızdı?

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti..

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Babanın hastanedeki tedavisine devam edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturma kapsamında; 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı ise 11 olmuştu.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoretçi E.E ve bir kafe sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

AİLEYİ ALÜMİNYUM FOSFİT ZEHİRLEMİŞ OLABİLİR

Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği idda edildi. İlacın içinde alüminyum fosfidin maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.