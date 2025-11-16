Gıda faciasında yeni gelişme! Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi

Kategoriler
İstanbul Fatih’te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in (36) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin oteldeki incelemesi tamamlandı.
Lobiye getirilen eşyaları inceleyen polis, topladığı bazı eşyaları laboratuvar analizine gönderdi. Otel mühürlenirken, konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.
‘Gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu ile hastanede tedavisi devam eden Servet Böcek, İtalyan ve Faslı turistlerin kaldıkları odalardaki eşyalar ekipler tarafından alınarak incelemeye götürüldü.
Öte yandan İstanbul'da anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği böcek ailesinin kaldığı otelde dün iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Turistlerin damacanadaki sudan içtikleri ve otelde ilaçlama yapıldığı da anlaşıldı.