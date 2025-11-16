Menü Kapat
16°
Gıda faciasında yeni gelişme! Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi

istanbul’da yaşanan gıda faciasının ardından Böcek ailesinde anne ile iki çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'yi hüzne boğan faciaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi. İşte detaylar...

’te konakladıkları otelden şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in (36) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Gıda faciasında yeni gelişme! Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi

İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan kapsamında polis ekiplerinin oteldeki incelemesi tamamlandı.

Gıda faciasında yeni gelişme! Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi

OTEL MÜHÜRLENDİ

Lobiye getirilen eşyaları inceleyen polis, topladığı bazı eşyaları laboratuvar analizine gönderdi. mühürlenirken, konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

Gıda faciasında yeni gelişme! Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi

KALDIKLARI ODALARDAKİ EŞYALAR İNCELEMEYE ALINDI

‘Gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu ile hastanede tedavisi devam eden Servet Böcek, İtalyan ve Faslı turistlerin kaldıkları odalardaki eşyalar ekipler tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

2 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ

Öte yandan İstanbul'da anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği böcek ailesinin kaldığı otelde dün iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Turistlerin damacanadaki sudan içtikleri ve otelde ilaçlama yapıldığı da anlaşıldı.

Böcek ailesinin kaldığı ve 2 kişinin daha zehirlendiği olayda kritik gelişme! Otelin sahibi ilk kez konuştu
Midye ve kumpir faciasında şoke eden gelişme! Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 yeni vaka: AFAD devreye girdi

