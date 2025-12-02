Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
13°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

E-Devlet hac ek kayıt son gün ne zaman? Hac ek kayıt ekranı

Hac ek kayıt e-devlet işlemleri Diyanet bildirisi ile erişime açıldı. Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan vatandaşlar için ikinci fırsat olan hac ek kayıtları 27 Kasım tarihinde başladı.

E-Devlet hac ek kayıt son gün ne zaman? Hac ek kayıt ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
18:04
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
18:04

Diyanet kayıt zamanları, tarafından duyuruldu.

Kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları bu yıl 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Hac ek kayıtları ise 27 Kasım 2025 tarihinde açıldı.

Hacı adayları kesin kayıt işlemlerini sistemi üzerinden tamamlayacak.

E-Devlet hac ek kayıt son gün ne zaman? Hac ek kayıt ekranı

HAC EK KAYITLAR SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı hac ek başvuruları; 27 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Bu kapsamda 5 Kasım Cuma günü bitimine kadar ek kayıtların sonuçlandırılması gerekiyor.

E-Devlet hac ek kayıt son gün ne zaman? Hac ek kayıt ekranı

HAC KESİN KAYITLAR NASIL YAPILIR?

Hac Organizasyon seçimine "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" ya da "Acenta Organizasyonu" seçeneklerinden biriyle başlamalısınız.

Bunun için https://turkiye.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

Bu bölümde T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet parolanızı girerek "Giriş Yap" butonuna basınız.

e-Devlet arama alanına hac işlemleri "Hac İşlemleri” yazınız.

Hac işlemleri sayfasına girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

E-Devlet hac ek kayıt son gün ne zaman? Hac ek kayıt ekranı

Bu ekranda üst menüden “Organizasyon Tercihi” tıklayınız.

Gelen sayfada; "Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz" başlığı altından gitmek istediğiniz organizasyon seçimini yapınız.

Tercihiniz Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ise aşağıdaki basamaklarla ilerleyiniz.

Ekrandaki üst menüden Kesin Kayıt İşlemleri butonuna bastığınızda aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

Burada ilk olarak uçmayı düşündüğünüz “Havalimanı” ve "Hac Ücreti Ödeme Şekli"ni belirleyiniz.

E-Devlet hac ek kayıt son gün ne zaman? Hac ek kayıt ekranı

Ardından "Devam Et" butonuna basarak diğer sayfaya geçiniz.

Açılan bu bölümde açıklamadaki yönlendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın "Konaklama ve Oda Tipi" bilgilerini seçiniz.

Hac organizasyonunda beraberlik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede yer almak için aynı konaklama seçimini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir.

Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık (mahremiyet) ilkesi gözetilerek oda yerleşim planlaması oluşturulacaktır.

"Devam Et" butonuna basarak ön izleme kısmındaki tercihlerinizi kontrol ediniz, ardından "Kaydet" butonuna tıklayınız.

TGRT Haber
